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Kinneviks huvudkontor på Skeppsbron 18 i Stockholm. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Stämningen på börsen

Analytiker: Kinnevik på rätt väg – men lång väg kvar

Av Magnus Eriksson
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Att Kinnevik är inne i en förändringsresa är analytiker ense om efter att investmentbolaget släppt sin kvartalsrapport i dag. Hur långt de har kvar är de däremot oense om.

EFN:s analytiker Martin Blomgren menar att ordet som beskriver dagens rapport bäst är stabilisering.

I den bästa av världar lyckas Kinnevik under det närmaste året göra sig av med några innehav i olönsamma onoterade amerikanska bolag och får loss pengar till att investera i några väl valda investeringar i lönsamma bolag närmare hemmaplan. Trots att detta kan ta tid är det inte läge att vänta, menar Blomgren.

– Räkna med att vägen till framgång blir lång, men också med att aktiemarknaden reagerar i förtid.

Magnus Dagel, analytiker på Dagens Industri, ser också tecken på förbättring i Kinneviks rapport, men det är mycket som återstår. Det lär ta år att ställa om portföljen, menar han.

– Halvårsrapporten var ett steg i rätt riktning men Helena Saxon har ett digert förändringsjobb framför sig när hon börjar den 1 augusti.

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Stämningen på börsenKinnevik