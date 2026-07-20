Analytiker: Thules prislapp kan börja lysa rött

Efter dagens kvartalsrapport, med efterföljande kursfall, menar analytiker att fritidsproduktbolaget Thules aktie är intressant.

EFN:s analytiker Peter Hedlund menar att givet aktiens kräftgång så börjar läget närma sig när prislappen börjar lysa rött.

Hedlund menar att Thule borde kunna nå sitt mål om en rörelsemarginal på 20 procent men att de behöver hjälp av en piggare marknad för att nå målet om en organisk tillväxt på 7 procent.

Affärsvärlden och analytikern Björn Rydell väljer att behålla Thule i sin aktieportfölj efter dagens rapportsläpp. Det framgår av en kommentar. Kortsiktigt ser tidningen fortsatt en stor osäkerhet när det gäller bolaget, då marknaden är utmanande. Men med tanke på att aktien värderas lägre än på länge håller de fast vid den.