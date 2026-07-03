Analytikern förvånad över negativa bostadsspekulanter

Andelen av besökarna på bostadssajten Hemnet som tror på stigande priser sjunker, rapporterar Nyhetsbyrån direkt. Detta är något som förvånar Erik Holmberg, som är analytiker på Hemnet.

Minskad oro i Mellanöstern och att risken för högre inflation och räntor därmed har blivit mindre borde leda till att fler tror på stigande priser, menar Holmberg.

– En möjlig tolkning är att köparna, efter en stark vår, blivit mer försiktiga i synen på den fortsatta utvecklingen.

Bland besökarna på sajten som planerar att köpa bostad räknar nu 36 procent med stigande priser de närmaste sex månaderna, jämfört med 39 procent förra månaden. 12 procent på sjunkande priser, jämfört med 14 procent föregående månad.