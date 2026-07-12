Boverket: Nya lagen kan leda till högre hyror

Byggkranar och byggnation av hus när nya stadsdelen Hagastaden i Stockholm växer fram.

Privatuthyrningslagen, som trädde i kraft den 1 juli, ska enligt regeringen göra bostadsmarknaden mer flexibel genom att underlätta privat uthyrning och öka utbudet för dem som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Men Boverket varnar för att den nya lagen kan leda till högre hyror och dyrare bostadsrätter, rapporterar SVT Nyheter.

– Det kan bli så att vissa köper lägenheter enbart för att hyra ut dem, säger Boverkets enhetschef Magnus Jacobsson.

Enligt den nya lagen får högre hyror tas ut när hyresgästen är ett företag. Det kan göra att fler väljer att hyra ut till företag i stället för privatpersoner, vilket kan minska utbudet av bostäder.