Andelen kvinnor i lumpen minskar – målet längre bort

De senaste åren har andelen kvinnor som gör lumpen minskat, trots att det är ett uttalat mål att kvinnorna ska bli fler, rapporterar SVT Nyheter. I dag är runt 16 procent av de antagna kvinnor, jämfört med målet som är 30 procent.

Enligt Plikt- och prövningsverket är en förklaring att höga krav på muskelstyrka gör att kvinnor bara kan antas till vissa befattningar, och där konkurrerar de ut varandra.

Försvarsmakten hoppas att andelen ska öka när värnplikten utökas, däremot vill man inte se sänkta krav på muskelstyrka.

– Vi kommer inte att sänka kraven, men mängden platser som både män och kvinnor kan söka kommer att öka och då borde också andelen kunna öka, säger Jonas Hård af Segerstad, tillförordnad chef för genomförandeenheten.