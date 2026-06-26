Andelen sysselsatta fortsätter att öka
Antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden fortsätter att öka, visar nya siffror från SCB. I åldrarna 15-74 ökade antalet med 30 000 personer i april jämfört med samma månad förra året, till totalt 5,28 miljoner.
Sysselsättningsgraden i åldersgruppen 20-65 år steg under månaden med 0,2 procentenheter till 79,9 procent. Samtidigt minskade arbetslösheten till 5,4 procent, mot 5,6 procent månaden före, enligt den månatliga rapporten Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS).
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