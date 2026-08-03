Andersson: Har ingen lista på regeringsdugliga partier
Socialdemokraterna går nästan alltid till val som enskilt parti och gör så även i år, säger S-ledaren Magdalena Andersson (S) till SvD på valturnéns första dag.
Hon säger att 2010, när S gick till val med MP och V, var ett undantag. På frågan om hon anser att V är ett regeringsdugligt parti i dag vill hon varken svara ja eller nej.
– Jag kan inte påminna mig om att vi någonsin har haft en lista på partier som vi bedömer är regeringsdugliga och inte bedömer är regeringsdugliga.
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