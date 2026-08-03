Andersson: Har ingen lista på regeringsdugliga partier

Socialdemokraterna går nästan alltid till val som enskilt parti och gör så även i år, säger S-ledaren Magdalena Andersson (S) till SvD på valturnéns första dag.

Hon säger att 2010, när S gick till val med MP och V, var ett undantag. På frågan om hon anser att V är ett regeringsdugligt parti i dag vill hon varken svara ja eller nej.

– Jag kan inte påminna mig om att vi någonsin har haft en lista på partier som vi bedömer är regeringsdugliga och inte bedömer är regeringsdugliga.