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Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson i Uppsala, 3 augusti. (Magnus Grimstedt/TT)
Valet 2026Valrörelsen

Andersson: Har ingen lista på regeringsdugliga partier

Av Patrik Dahlin
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Socialdemokraterna går nästan alltid till val som enskilt parti och gör så även i år, säger S-ledaren Magdalena Andersson (S) till SvD på valturnéns första dag.

Hon säger att 2010, när S gick till val med MP och V, var ett undantag. På frågan om hon anser att V är ett regeringsdugligt parti i dag vill hon varken svara ja eller nej.

– Jag kan inte påminna mig om att vi någonsin har haft en lista på partier som vi bedömer är regeringsdugliga och inte bedömer är regeringsdugliga.

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