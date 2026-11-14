Socialdemokraterna vill bilda regering med Centerpartiet och Miljöpartiet i samarbete med Vänsterpartiet. Det skriver S-ledaren Magdalena Andersson i en debattartikel i Expressen. Detta framgår också i det ”totalpaket” som partiet överlämnat till C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist, enligt Andersson.

”Vänsterpartiet har tydliggjort att även de står redo att delta i dessa förhandlingar”, skriver S-ledaren.

Om detta regeringsalternativ inte skulle gå i lås finns det bara ett annat tänkbart alternativ, anser Andersson.

”Det är bara en regering där både Socialdemokraterna och Moderaterna ingår som har förutsättningar att kunna fungera i praktiken, ta ansvar för Sverige och inte vara beroende av Sverigedemokraterna”, skriver hon.

Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson uppger att partiets hållning inte har förändrats.

”Tolkningen av Magdalena Anderssons artikel i Expressen att vi skulle vara villiga att förhandla regeringskravet är felaktig. Vi är dock beredda att fortsätta de tidigare fyrpartsförhandlingarna om C väljer S alternativ”, skriver hon till SVT.