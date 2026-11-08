Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (S) håller pressträff om regeringsfrågan på söndagskvällen.

Sverigedemokraterna meddelade i fredags att man släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering. Centerpartiet har svarat med att inleda förhandlingar med båda blocken men S-ledaren Magdalena Andersson varnar dem för att byta sida.

– Det vore ett monumentalt svek mot väljarna. Det hade varit det största politiska sveket i modern tid, sa hon på söndagens pressträff.

Andersson meddelade då att S vill bilda regering ihop med MP och C men inte V.