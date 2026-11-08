Anderssons varning: Största politiska sveket i historien
Sverigedemokraterna meddelade i fredags att man släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering. Centerpartiet har svarat med att inleda förhandlingar med båda blocken men S-ledaren Magdalena Andersson varnar dem för att byta sida.
– Det vore ett monumentalt svek mot väljarna. Det hade varit det största politiska sveket i modern tid, sa hon på söndagens pressträff.
Andersson meddelade då att S vill bilda regering ihop med MP och C men inte V.
Fredagens turer
• SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
• Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
• M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
• Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
• S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.