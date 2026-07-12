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Arkivbild: Linda Staaf (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska brottsbekämpningen

Anmälningar om stöldligor halverade: ”Varit offensiva”

Av Tomas Ekelund
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Antalet anmälda stölder utförda av internationella ligor har mer än halverats sedan 2022, rapporterar SR Ekot.

En möjlig förklaring är polisens arbete mot organiserad brottslighet genom de nya så kallade driftcentren. Därutöver avvisas fler med stöd i utlänningslagen.

– Vi tror att en stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror på att vi varit mer offensiva med avvisningar, säger Linda Staaf Bydén vid polisens Nationella operativa avdelning, NOA.

Statistiken visar däremot inte stölder inom handeln
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TT
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