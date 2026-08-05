Ännu fler terrorister fick stöd av V-ledamöter
Ännu fler palestinska fångar som har legat bakom självmordsbombningar och andra terrordåd har fått stöd i Vänsterpartiets brevkampanj. Det rapporterar Expressen efter avslöjandet om att två av partiets riksdagsledamöter har skrivit hyllande brev till dömda mördare. Alla breven har nu raderats.
Målet med kampanjen var att sätta ljuset på de svåra villkor som palestinska fångar lever under i israeliska fängelser. Tanken var att fångarna inte skulle ha riktat våld mot civila, men med på listan finns exempelvis en Hamaskrigare som är dömd för att ha planerat två blodiga attentat i Israel på 1990-talet och tre män som kastat in en molotovcocktail i en buss och dödat flera personer år 1988.
V:s hyllningar av terrordömda fångar — det gäller saken
- Vänsterpartiets Ilona Szatmári Waldau skrev i december 2025 ett stödbrev till en palestinsk fånge dömd för att ha beordrat terrorbombningar i Israel.
- Brevet var en del av en kampanj inom V. Partisekreterare Maria Forsberg uppgav att informationen om fångarna kom från Palestinska riksförbundet och att faktagranskningen brustit.
- Även gruppledaren Samuel Gonzales Westling skrev stödbrev till en palestinier dömd för mord på en israelisk soldat.
- Partiledaren Nooshi Dadgostar kallade händelserna för misstag.
- Centerpartiet och Moderaterna kritiserade Vänsterpartiet och ifrågasatte dess lämplighet i en framtida regering.
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