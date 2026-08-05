Ännu fler terrorister fick stöd av V-ledamöter

Ännu fler palestinska fångar som har legat bakom självmordsbombningar och andra terrordåd har fått stöd i Vänsterpartiets brevkampanj. Det rapporterar Expressen efter avslöjandet om att två av partiets riksdagsledamöter har skrivit hyllande brev till dömda mördare. Alla breven har nu raderats.

Målet med kampanjen var att sätta ljuset på de svåra villkor som palestinska fångar lever under i israeliska fängelser. Tanken var att fångarna inte skulle ha riktat våld mot civila, men med på listan finns exempelvis en Hamaskrigare som är dömd för att ha planerat två blodiga attentat i Israel på 1990-talet och tre män som kastat in en molotovcocktail i en buss och dödat flera personer år 1988.