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Samuel Gonzales Westling. Arkivbild: V:s kongress i Örebro i april 2026. (Riksdagen. Christine Olsson / TT.)
Kritiken mot Vänsterpartiet

Även gruppledaren hyllade mördare i V:s brevkampanj

Av Kinga Sandén
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Gruppledaren Samuel Gonzales Westling (V) har hyllat en dömd mördare under V:s kampanj för palestinska fångar, rapporterar Kvartal. Han skrev stödjande brev till en palestinier dömd för mordet på en 19-årig israelisk värnpliktig, enligt tidningen.

Partiledaren Nooshi Dadgostar (V) har på onsdagen sagt att partiet ”borde ha haft bättre rutiner” efter att riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau hyllat en annan dömd palestinsk terrorist, enligt TT.

Partiet har uppgett att informationen om fångarna kommer från Palestinska riksförbundet.

Texten i brevet: ”Ditt mod och din uthållighet i kampen för frihet och värdighet inspirerar långt bortom Palestina”
kvartal.se
Kampanjen pågick i december 2025
Expressen
Hela kampanjen har plockats bort: ”Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt”
TT
Partisekreteraren: ”Inga av de aktuella fångarna skulle ha ägnat sig åt våld mot civila eller ha människors liv på sitt samvete” (4 augusti)
Expressen
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Kritiken mot VänsterpartietNooshi DadgostarVänsterpartietPolitik