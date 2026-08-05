Även gruppledaren hyllade mördare i V:s brevkampanj

Samuel Gonzales Westling. Arkivbild: V:s kongress i Örebro i april 2026.

Gruppledaren Samuel Gonzales Westling (V) har hyllat en dömd mördare under V:s kampanj för palestinska fångar, rapporterar Kvartal. Han skrev stödjande brev till en palestinier dömd för mordet på en 19-årig israelisk värnpliktig, enligt tidningen.

Partiledaren Nooshi Dadgostar (V) har på onsdagen sagt att partiet ”borde ha haft bättre rutiner” efter att riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau hyllat en annan dömd palestinsk terrorist, enligt TT.

Partiet har uppgett att informationen om fångarna kommer från Palestinska riksförbundet.