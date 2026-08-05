ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Nooshi Dadgostar (V) på Centralstationen i Stockholm den 5 augusti 2026. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Kritiken mot Vänsterpartiet

Dadgostar backar om terroristhyllning: ”Misstag”

Av Kinga Sandén
Publicerad:

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uttalar sig igen om V-riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldaus stöd till en palestinsk terrorist. Det rapporterar TT.

– Ett misstag från en riksdagsledamot. Här borde vi ha haft bättre rutiner, säger hon.

I går sa Dadgostar till Aftonbladet att hon kände sig ”väldigt trygg” med Waldaus värderingar.

Under en kampanj där flera V-ledamöter skrev stödbrev till palestinska fångar uttryckte Ilona Szatmári Waldau stöd för en terrorist som beordrat terrorbombningar i Israel.

Även gruppledaren Samuel Gonzales Westling deltog i kampanjen. Han skrev stödjande brev till en palestinier som är dömd till livstid för mordet på en 19-årig israelisk värnpliktig, rapporterar Kvartal.

Hela kampanjen har plockats bort: ”Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt”
TT
Det var Palestinska riksförbundet som gav information om fångarna till partiet
kvartal.se
Waldau: ”Terrorism och våld mot civila är ingenting jag stödjer eller uppmuntrar” (4 augusti)
Expressen
Annons
Jämför bredbandspriser i din region – hitta bästa pris och sänk kostnaden
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Kritiken mot VänsterpartietNooshi DadgostarVänsterpartietPolitik