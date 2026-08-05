Dadgostar backar om terroristhyllning: ”Misstag”

Nooshi Dadgostar (V) på Centralstationen i Stockholm den 5 augusti 2026.

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uttalar sig igen om V-riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldaus stöd till en palestinsk terrorist. Det rapporterar TT.

– Ett misstag från en riksdagsledamot. Här borde vi ha haft bättre rutiner, säger hon.

I går sa Dadgostar till Aftonbladet att hon kände sig ”väldigt trygg” med Waldaus värderingar.

Under en kampanj där flera V-ledamöter skrev stödbrev till palestinska fångar uttryckte Ilona Szatmári Waldau stöd för en terrorist som beordrat terrorbombningar i Israel.

Även gruppledaren Samuel Gonzales Westling deltog i kampanjen. Han skrev stödjande brev till en palestinier som är dömd till livstid för mordet på en 19-årig israelisk värnpliktig, rapporterar Kvartal.