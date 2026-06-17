Anthropicbråk blåser liv i kongressens AI-debatt
Vita husets beslut att exportstoppa AI-bolaget Anthropics senaste modeller har blåst liv i debatten om artificiell intelligens i den amerikanska kongressen. Det rapporterar Politico.
Demokrater och republikaner som politiksajten har talat med säger att de inte informerades om beslutet i förväg. Flera av dem ser ett behov av tydligare lagstiftning kring avancerade AI-modeller.
Den republikanske senatorn Todd Young säger att de flesta politiker är överens om att man behöver landa rätt i frågan.
– Man vill inte bara lita på att privata aktörer gör rätt saker och fattar rätt beslut, eftersom riskerna vi talar om här i värsta fall kan bli katastrofala, säger han.
Anthropics stoppade AI-modeller — det gäller saken
- Nya AI-modeller med avancerade cyberförmågor har väckt oro för snabbare och mer avancerade cyberangrepp.
- Mythos 5 och Fable 5 från Anthropic står i centrum för de senaste turerna i debatten.
- USA hävdar att Fable 5:s säkerhetsspärrar kan kringgås och har infört exportrestriktioner mot båda modellerna.
- Restriktionerna förbjuder utländska medborgare att använda tekniken, vilket lett till att Anthropic valt att stänga av modellerna för alla användare.
- Anthropic bestrider anklagelserna och menar att myndigheterna inte visat att modellerna utgör något unikt hot.
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