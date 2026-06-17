Anthropicbråk blåser liv i kongressens AI-debatt

Vita husets beslut att exportstoppa AI-bolaget Anthropics senaste modeller har blåst liv i debatten om artificiell intelligens i den amerikanska kongressen. Det rapporterar Politico.

Demokrater och republikaner som politiksajten har talat med säger att de inte informerades om beslutet i förväg. Flera av dem ser ett behov av tydligare lagstiftning kring avancerade AI-modeller.

Den republikanske senatorn Todd Young säger att de flesta politiker är överens om att man behöver landa rätt i frågan.

– Man vill inte bara lita på att privata aktörer gör rätt saker och fattar rätt beslut, eftersom riskerna vi talar om här i värsta fall kan bli katastrofala, säger han.