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Ann Widdecombe 2019. (Kirsty Wigglesworth / AP)
Brittiska politikermordet

Antiterrorpolis tar över utredningen: ”Nya bevis”

Av Ebba Örn
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Den brittiska polisens antiterror-enhet har tagit över utredningen av mordet på politikern Ann Widdecombe efter att ny information och nya bevis dykt upp, rapporterar Sky News.

78-åringen hittades brutalt mördad i sitt hem i torsdags. Polisen tror att hon legat död i nästan ett dygn.

En 28-årig man greps i helgen och är nu misstänkt för att ha ”utfört, förberett eller anstiftat terrorhandlingar”.

28-åringen greps i Rotherham i lördags, flera timmar med bil från Widdecombes hem i Devon
Sky News
Polisen har fått in över 120 tips efter mordet
BBC
Beskedet kommer efter att polisen publicerat övervakningsbilder på när den misstänkta mördaren sätter sig i sin bil
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
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