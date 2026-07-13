Antiterrorpolis tar över utredningen: ”Nya bevis”
Den brittiska polisens antiterror-enhet har tagit över utredningen av mordet på politikern Ann Widdecombe efter att ny information och nya bevis dykt upp, rapporterar Sky News.
78-åringen hittades brutalt mördad i sitt hem i torsdags. Polisen tror att hon legat död i nästan ett dygn.
En 28-årig man greps i helgen och är nu misstänkt för att ha ”utfört, förberett eller anstiftat terrorhandlingar”.
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