Antiterrorpolis tar över utredningen: ”Nya bevis”

Den brittiska polisens antiterror-enhet har tagit över utredningen av mordet på politikern Ann Widdecombe efter att ny information och nya bevis dykt upp, rapporterar Sky News.

78-åringen hittades brutalt mördad i sitt hem i torsdags. Polisen tror att hon legat död i nästan ett dygn.

En 28-årig man greps i helgen och är nu misstänkt för att ha ”utfört, förberett eller anstiftat terrorhandlingar”.