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Anya Taylor-Joy. (Michel Euler /AP/TT / AP)
HelgIntervjuer

Anya Taylor-Joy upptäcktes av en slump på gatan

Av Hannah Gustafsson
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Anya Taylor-Joy hade bara en tanke i huvudet som barn: hon skulle bli skådespelare. Redan som åttaåring började Taylor-Joy googla på allt som hade med Hollywood att göra och hur man tog sig dit. Men svaren handlade mest om tur, något som blev en frustration.

Men när hon dagen innan en fest som 15-åring övade på att gå i klackar hände något oväntat. En bil körde sakta upp bredvid henne och där satt chefen för modellagenturen Storm, Sarah Doukas.

– Jag har inget intresse av att bli modell, annat än att jag har hört att modeller ibland blir skådespelare. Och det är vad jag vill göra med mitt liv, säger hon till The Hollywood Reporter.

Efter det gick resten snabbt. I dag har 30-åringen bland annat medverkat i filmer som ”Dune”, ”Furiosa” och tv-serien ”The Queen’s Gambit”.

Anya Taylor-Joy on ‘Furiosa’ Struggles, Being Bullied and Joining Middle-Earth
www.hollywoodreporter.com

Om intervjuer

Under rubriken ”Intervjuer” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta intervjuer med personer från flera vitt skilda branscher.

Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.

bakgrund
 
Anya Taylor-Joy
Wikipedia (en)
Anya-Josephine Marie Taylor-Joy (; born 16 April 1996) is an actress. Born in Miami, she grew up in Buenos Aires and London. She began pursuing an acting career at the age of 16. After a series of small television roles, her breakthrough came with a leading role in the horror film The Witch (2015). She had roles in the horror film Split (2016) and its sequel Glass (2019); Thoroughbreds (2017), a black comedy film; the television crime drama series Peaky Blinders (2019–2022). Taylor-Joy played Emma Woodhouse in the period drama Emma (2020). She gained wide recognition for playing Beth Harmon in the period drama miniseries The Queen's Gambit (2020), receiving the Golden Globe and SAG Award for Best Actress, and a nomination for the Primetime Emmy for Outstanding Lead Actress. Then she starred in the horror film Last Night in Soho (2021), the action films The Northman (2022) and The Gorge (2025), the black comedy The Menu (2022); and the apocalyptic film Furiosa: A Mad Max Saga (2024) as Imperator Furiosa. She voiced Princess Peach in the animated films The Super Mario Bros. Movie (2023) and The Super Mario Galaxy Movie (2026).
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