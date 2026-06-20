Anya Taylor-Joy upptäcktes av en slump på gatan

Anya Taylor-Joy hade bara en tanke i huvudet som barn: hon skulle bli skådespelare. Redan som åttaåring började Taylor-Joy googla på allt som hade med Hollywood att göra och hur man tog sig dit. Men svaren handlade mest om tur, något som blev en frustration.

Men när hon dagen innan en fest som 15-åring övade på att gå i klackar hände något oväntat. En bil körde sakta upp bredvid henne och där satt chefen för modellagenturen Storm, Sarah Doukas.

– Jag har inget intresse av att bli modell, annat än att jag har hört att modeller ibland blir skådespelare. Och det är vad jag vill göra med mitt liv, säger hon till The Hollywood Reporter.

Efter det gick resten snabbt. I dag har 30-åringen bland annat medverkat i filmer som ”Dune”, ”Furiosa” och tv-serien ”The Queen’s Gambit”.