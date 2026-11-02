(Richard Shotwell / AP / TT)

Apples nya vd John Ternus på Emmy Awards i september 2026.

När Apple släppte siffrorna för kvartalet som slutade sista september var det debut för nya vd:n John Ternus.

Han redovisade siffror som slog förväntningarna något. Aktien handlas i stort sett oförändrat i efterhandeln.

”Apple är stolta över att rapportera ett intäktsrekord för septemberkvartalet på 114,5 miljarder dollar, upp 12 procent från förra året”, skriver John Ternus i rapporten.

Iphoneförsäljningen för kvartalet hamnade på 57,6 miljarder dollar. Analytikernas prognos låg här på 56,6 miljarder dollar.