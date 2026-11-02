Apples nya vd levererar något över förväntan
När Apple släppte siffrorna för kvartalet som slutade sista september var det debut för nya vd:n John Ternus.
Han redovisade siffror som slog förväntningarna något. Aktien handlas i stort sett oförändrat i efterhandeln.
”Apple är stolta över att rapportera ett intäktsrekord för septemberkvartalet på 114,5 miljarder dollar, upp 12 procent från förra året”, skriver John Ternus i rapporten.
Iphoneförsäljningen för kvartalet hamnade på 57,6 miljarder dollar. Analytikernas prognos låg här på 56,6 miljarder dollar.
Tredje kvartalet 2026
Omsättning: 114,5 miljarder usd
Väntat (LSEG): 113,4 miljarder usd
2025: 102,5 miljarder usd
Resultat per aktie: 2,10 usd
Väntat (LSEG): 1,99 usd
2025: 1,57 usd