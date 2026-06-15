Arbetslösheten ökar – trots att fler får jobb

Arbetssökande vid receptionen på Arbetsförmedlingen på Regementsgatan i Malmö. Arkivbild.

Arbetslösheten ökade till 8,8 procent i maj från 8,5 procent månaden före, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU). Det var högre än analytikernas förväntningar på 8,6 procent.

Icke säsongsrensat var arbetslösheten 9,4 procent, mot 8,7 procent under april.

Samtidigt ökade antalet sysselsatta något till drygt 5,3 miljoner.

– Antalet sysselsatta ökar i maj jämfört med motsvarande period i fjol. Vi ser även att antalet tidsbegränsat anställda ökar och främst bland kvinnor, säger SCB:s statistiker Charlotte Breitz i ett pressmeddelande.

Förklaringen till den ökade arbetslösheten är att arbetskraften växer snabbare än sysselsättningen när fler söker jobb.