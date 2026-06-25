Armén skickas till värst drabbade området – flicka skrek på hjälp i timmar

Venezuelas interimspresident Delcy Rodríguez har beordrat armén till delstaten La Guaira, som drabbades värst av nattens jordskalv, rapporterar BBC.

Med hjälp av tunga maskiner ska de försöka gräva fram folk som sitter fast i rasmassorna. De ska även öppna upp vägar för nödhjälp.

Från delstaten kommer en rad desperata larm, skriver AFP. I en stad hörde invånarna en begravd flicka skrika på hjälp i timmar.

– Vi behöver folk, militärer, som kommer och hjälper till så att vi kan få ut henne, sa 48-årige Dani Rizo.

Inte långt därefter dog flickan.