Ascelia Pharma rasar på börsen efter avslag

Sjuksköterska vid en sjuksäng på en canceravdelning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Arkivbild.

Bioteknikbolaget Ascelia Pharma, verksamt inom cancerbehandlingar, har fått avslag från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gällande sin produktkandidat Orviglance.

FDA har informerat bolaget om att myndigheten inte kan godkänna ansökan för Orviglance i dess nuvarande form och myndigheten har begärt ytterligare kliniska data samt kompletterande produktdokumentation.

”Vårt fokus nu är att tillsammans med FDA hitta den snabbaste vägen framåt”, säger Magnus Corfitzen, vd för Ascelia Pharma, i ett pressmeddelande.

Bolagets aktie rasar med över 70 procent på Stockholmsbörsen.