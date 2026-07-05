Trump talade efter åskstorm: ”Kommunism är som cancer”

Tidigt på morgonen svensk tid talade USA:s president Donald Trump i Washington på nationens 250-årsdag. Mot en fond av historiska amerikanska flaggor talade om USA:s storhet som nation, varvat med sina egna insatser som president.

Han ägna en stor del av talet åt att varna för kommunismen.

– Vi vill stoppa ett sådant hot omedelbart. Det är som en cancer, man måste skära bort den och skära bort den snabbt.

Trump nämnde också kriget i Iran och de förändringar av valreglerna som han vill driva igenom inför höstens mellanårsval.

Talet försenades av ett kraftigt oväder med åska, blixtar och starka vindas som gjorde att parken National Mall i Washington DC där talet hålls fick evakueras.

Presidenten lät sig dock hindras av vädret.

”Stormar för med sig tur oavsett vad det är för händelse. De gör också evenemangen lite mer spännande! Vi kommer vänta ut det”, skrev Trump på Truth Social.