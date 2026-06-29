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Arkivbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Nya fetmaläkemedlen

Ätstörningsjuka får oftare medicin för viktminskning

Av Hannah Gustafsson
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Personer som lider av ätstörning får oftare viktminskningsläkemedel utskrivet än andra. Det visar preliminära siffror från Karolinska Institutet, rapporterar P3 Nyheter.

15 procent av dem som har eller har haft ätstörningsproblematik har fått läkemedel utskrivet, vilket kan jämföras med 7 procent bland dem som inte har en diagnos.

Forskaren och lektorn Emma Forsén Mantilla säger till kanalen att det finns en risk att läkemedlen används som ytterligare en metod för att vara restriktiv.

Men för personer som lider av hetsätning kan det vara ett hjälpmedel.

– För den gruppen kan det snarare vara så att läkemedlen kan hjälpa till att minska hetsätningsfrekvensen, säger hon.

Samtidigt finns det inte tillräckligt med forskning som visar hur det påverkar gruppen över tid.

Fler får tag i viktminskningsläkemedel på svarta marknaden
radio+text · Sveriges Radio
Läkare i USA larmar: Fetmaläkemedel utgör ett hot för personer med ätstörning (23 maj)
Washington Post  · Ofta betalvägg
Experter oroliga: Viktminskningsmediciner kan leda till ätstörningar (19 maj)
Aftonbladet
Ätstörningar
bakgrund · www.1177.se

Stöd och information vid ätstörningar

För dig som har problem med mat, kropp eller ätande finns hjälp att få.

Det är viktigt att ta kontakt och be om stöd. Vid akuta lägen eller allvarlig fysisk påverkan, kontakta vård direkt eller ring 112.

Stöd via Frisk och fri
www.friskfri.se
Umo - få hjälp med ätstörningar
www.umo.se
Shedo – stöd vid ätstörningar och självskadebeteende
www.shedo.se
1177 om ätstörningar
www.1177.se
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