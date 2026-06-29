Ätstörningsjuka får oftare medicin för viktminskning

Personer som lider av ätstörning får oftare viktminskningsläkemedel utskrivet än andra. Det visar preliminära siffror från Karolinska Institutet, rapporterar P3 Nyheter.

15 procent av dem som har eller har haft ätstörningsproblematik har fått läkemedel utskrivet, vilket kan jämföras med 7 procent bland dem som inte har en diagnos.

Forskaren och lektorn Emma Forsén Mantilla säger till kanalen att det finns en risk att läkemedlen används som ytterligare en metod för att vara restriktiv.

Men för personer som lider av hetsätning kan det vara ett hjälpmedel.

– För den gruppen kan det snarare vara så att läkemedlen kan hjälpa till att minska hetsätningsfrekvensen, säger hon.

Samtidigt finns det inte tillräckligt med forskning som visar hur det påverkar gruppen över tid.