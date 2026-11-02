Minst 26 personer har dött i ryska attacker mot bland annat ett hjälpcenter i Zaporizjzja-regionen i södra Ukraina, uppger Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj enligt AP.

Attacken uppges ha riktats mot en skola som fungerar som uppsamlingsplats för humanitär hjälp. Även ett skyddsrum ska ha attackerats.

Enligt Zelenskyj hade den tillfälliga vapenvilan i Cherson kunnat vara ett steg mot fred, men han anser att dagens dödande visar att Kreml inte vill deeskalera.

– Ryssland skickar en helt motsatt signal.