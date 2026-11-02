(Iryna Rybakova / Ukrainas 93:e mekaniserade brigad / AP / TT)

En ukrainsk soldat följer en FPV-drönare i frontstaden Kramatorsk i Donetskregionen i östra Ukraina den 27 oktober.

Oktober blev andra månaden i rad då ryska styrkor förlorade mark på slagfältet. Det visar en analys från den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW).

Ryssland erövrade 139 kvadratkilometer under månaden, men förlorade samtidigt kontrollen över 167 kvadratkilometer, enligt ISW. Det ger en nettoförlust på 27 kvadratkilometer, jämfört med 80 i september.

De enda ryska framryckningarna skedde i regionerna Sumy och Zaporizjzja. Längs resten av fronten vann Ukraina mark, enligt tankesmedjan.

Samtidigt uppger Ukraina att de ryska styrkorna under oktober led de största månatliga förlusterna sedan den fullskaliga invasionen inleddes. 54 400 ryska soldater uppges ha dödats eller skadats svårt under månaden.