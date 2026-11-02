T-banestation i Kyjiv används som skyddsrum, arkivbild från 2023.

Att Ukrainas larmsystem hackades och skickade ut falska varningar kommer inte som någon chock för cybersäkerhetsexperten Jevhen Baljutov.

Han säger till BBC att hans gruppchattar inledningsvis ”exploderade” när människor undrade vad som pågick, men att det avtog ganska snabbt.

– Det jag tyckte var fascinerande var hur snabbt vi började skämta om det, säger han.

Han är inte särskilt förvånad över att en rysk krisapp hackades kort därefter, och säger att de båda länderna har liknande förmågor.