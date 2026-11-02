Först hackades en ukrainsk larmapp och varnade för strålningsfara och kemiska hot. Timmar senare hackades Rysslands departement för krisberedskaps app och varnade för kärnvapenbestyckade drönare i det stora landets samtliga regioner. Det rapporterar BBC.

Invånarna uppmanades även att skyndsamt ”bunkra mat för tre veckor och gömma sig”.

Båda ländernas myndigheter har i efterhand gått ut och sagt att hoten var falska och att de skickades ut under en cyberattack.