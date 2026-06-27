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Arkivbild från Autobahn. (Magnus Hjalmarson Neideman/SVD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Extremvädret i Europa

Autobahn spricker under extremhettan i Tyskland

Av Hedda Hallsenius
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I Tyskland väntas temperaturen nå 40 grader under lördagen, och både människor och infrastruktur vacklar under trycket. Betongen på den stora motorvägen Autobahn har spruckit på två ställen utanför Berlin, rapporterar AP.

Även flera andra motorvägar i Tyskland har behövt stänga på grund av värmeskador, enligt tyska Bild.

Hettan orsakar också problem med tågtrafiken.

I Berlin blev det så pass varmt att polisen placerat ut vattenkanoner för folk att svalka sig i.

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Extremvädret i EuropaEuropaTysklandKlimat & miljö