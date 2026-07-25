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Amerikansk militär vid en tidigare press-briefing om kriget i Iran. (Kevin Wolf /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Avbrott i de amerikanska angreppen mot Iran

Av Daniel Persson
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För första gången på 13 dygn lät amerikansk militär i natt bli att attackera iranska mål, skriver AFP. USA:s president Donald Trump har sagt att han vill pausa attackerna eftersom den iranska regimen återupptagit samtalen med Washington.

– Vi pratar med dem just nu. Jag tror att de kommer att bli mer och mer seriösa ju längre tid som går. Av uppenbara skäl, sa Trump vid ett möte med pressen.

Trump sa sedan att Iran i stort har två val: Att göra en överenskommelse med USA eller att ställas inför en upptrappning av våldet.

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