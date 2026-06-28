ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Yasin Ayari. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Ayari hoppas på superskräll: ”Inget att förlora”

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Att de allra flesta förväntar sig att Sverige ska förlora mot stornationen och guldfavoriten Frankrike i VM-sextondelsfinal rör inte mittfältaren Yasin Ayari i ryggen.

– Det ska bli fett kul. Vi är underdogs, vi har ingenting att förlora, säger han till TT inför tisdagskvällens avgörande match.

Frankrike, som vann VM 2018 och spelade final 2022, har vunnit samtliga tre gruppspelsmatcher. Med världsstjärnor som Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé är laget stora favoriter mot Sverige.

Ayari: Det är världsklasspelare även på bänken
TT
Den tidigare stjärnan Emil Forsberg inbjuden till 16-delsfinalen mot Frankrike
Aftonbladet
Gyökeres svarar på ryktena om flytt från Arsenal: ”Smickrande att klubbar är intresserade”
Expressen
Hela den svenska truppen i USA tränade under söndagen
www.fotbollskanalen.se
SVT Sport rapporterar löpande om VM
live · Sveriges Television
Annons
Boka sommarens hotell – spara upp till 25% hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMSveriges VM-resaYasin AyariOusmane DembéléKylian MbappéHerrlandslaget i fotbollFotboll