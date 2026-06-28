Ayari hoppas på superskräll: ”Inget att förlora”

Att de allra flesta förväntar sig att Sverige ska förlora mot stornationen och guldfavoriten Frankrike i VM-sextondelsfinal rör inte mittfältaren Yasin Ayari i ryggen.

– Det ska bli fett kul. Vi är underdogs, vi har ingenting att förlora, säger han till TT inför tisdagskvällens avgörande match.

Frankrike, som vann VM 2018 och spelade final 2022, har vunnit samtliga tre gruppspelsmatcher. Med världsstjärnor som Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé är laget stora favoriter mot Sverige.