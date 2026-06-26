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Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kunke innan språkröret Daniel Helldéns tal i Almedalen på torsdagen. (Henrik Montgomery/TT)
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Bah Kuhnke om utvisningar: ”Vi kan hämta hem folk”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke vill att Sverige återinför en ”humanistisk migrationspolitik” vid ett eventuellt regeringsskifte i höst, säger hon i en intervju med DN.

– Det betyder att vi behöver lägga otroligt mycket mer kraft på en fungerande integrationspolitik, säger Bah Kuhnke.

I Dagens ETC framhåller den tidigare kulturministern att en politisk majoritet kan fatta ”vilket beslut som helst” inom migrationsområdet.

– Vi kan ge Migrationsverket tydliga riktlinjer om att sätta stopp nu. Vi kan till och med hämta hem folk, säger Bah Kuhnke till Dagens ETC.

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