Bah Kuhnke om utvisningar: ”Vi kan hämta hem folk”
Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke vill att Sverige återinför en ”humanistisk migrationspolitik” vid ett eventuellt regeringsskifte i höst, säger hon i en intervju med DN.
– Det betyder att vi behöver lägga otroligt mycket mer kraft på en fungerande integrationspolitik, säger Bah Kuhnke.
I Dagens ETC framhåller den tidigare kulturministern att en politisk majoritet kan fatta ”vilket beslut som helst” inom migrationsområdet.
– Vi kan ge Migrationsverket tydliga riktlinjer om att sätta stopp nu. Vi kan till och med hämta hem folk, säger Bah Kuhnke till Dagens ETC.
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