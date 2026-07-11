Ballistiska robotar över Kyiv – elvaåring skadad

Ukraina har utsatts för nya ryska bombningar under natten, skriver nyhetsbyråer. I Zaporizjzja har minst en person dödats och i huvudstaden Kyiv har ett tiotal skadats, bland annat en elvaårig pojke.

AFP:s journalister i Kyiv hörde två serier av explosioner i gryningen och skriver att flyglarmet ljöd först några minuter efter den första smällen. Enligt Kyiv Independent har staden attackerats med ballistiska robotar.