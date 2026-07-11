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Rök stiger över Kyiv på lördagsmorgonen. (EVGEN KOTENKO / AFP)
Ryska invasionenStriderna

Ballistiska robotar över Kyiv – elvaåring skadad

Av Ebba Örn
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Ukraina har utsatts för nya ryska bombningar under natten, skriver nyhetsbyråer. I Zaporizjzja har minst en person dödats och i huvudstaden Kyiv har ett tiotal skadats, bland annat en elvaårig pojke.

AFP:s journalister i Kyiv hörde två serier av explosioner i gryningen och skriver att flyglarmet ljöd först några minuter efter den första smällen. Enligt Kyiv Independent har staden attackerats med ballistiska robotar.

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Ett 30-tal uppges vara skadade i Zaporizjzja
TT
Första explosionerna ska ha hörts vid 03.40
kyivindependent.com
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