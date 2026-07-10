Nytt ukrainskt förband för långdistansattacker

Den ukrainska militären ska inrätta ett nytt specialförband med ansvar för långdistansattackerna mot mål i Ryssland, meddelar president Zelenskyj enligt Reuters.

– Detta förband måste ägna 100 procent av de tillgängliga resurserna åt att ytterligare minska Rysslands krigsförmåga, säger han.

Ukraina har i månader bombat oljeanläggningar så långt som hundratals mil in i Ryssland. De senaste veckorna har det skett nästan dagligen.

Det har lett till att den ryska oljeproduktionen i nuläget bara täcker 65 procent av behovet, enligt två industrikällor till Reuters och nyhetsbyråns egen beräkning.