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Floden Don genom Rostov-na-Donu. (Vyacheslav Argenberg)
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Källor: Ryssland stoppar sjötrafik efter attacker

Av Joel Malmén
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Ryssland har tillfälligt stoppat handelssjöfarten på den farled som förbinder floden Don med Azovska sjön, uppger två källor inom spannmålsindustrin för Reuters.

Det sker efter att Ukraina attackerat 13 ryska fartyg, varav tio tankfartyg, i Azovska sjön på fredagen.

Enligt experter kan stoppet påverka nästan en fjärdedel av den ryska spannmålsexporten i Azovska sjön.

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