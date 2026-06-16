Barn simmar till skolan över flod med krokodiler

Barn i Rigo-distriktet i Papua Nya Guinea tvingas simma över en flod med krokodiler för att ta sig till skolan, skriver The Guardian. 2012 spolades bron över floden bort i en översvämning och sedan dess har samhället kämpat för att ha råd att bygga en ny.

En av dem som måste simma över Kemp Welch-floden dagligen är 15-åriga Lorna.

– När vi har mens tillåter inte de vuxna oss att ta oss över floden, eftersom de är rädda att det ska locka krokodilerna, säger hon.

Enligt en rapport från Unicef utsätts i dag minst hälften av världens barn för tre överlappande faror kopplade till klimatkrisen. Det handlar exempelvis om ökad risk för värmeböljor, stormar, översvämningar och torka.