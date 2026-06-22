Barnslig humla ska väcka nostalgi i SD-kampanj

Sverigedemokraterna har presenterat sin nya valkampanj, som pryds av budskapet ”Vi gör Sverige till Sverige igen”. Affischerna är gjorda i en slags retrostil som ska föra tankarna tillbaka till 1970- och 80-talens uttryck, skriver TT.

Nytt för i år är också en barnsligt ritad SD-humla som finns på alla affischer. Partiets kommunikationschef Joakim Wallerstein vill att kampanjen ska väcka nostalgi om en ”barndom från förr”.

SD har tidigare sagt att de vill satsa mer på välfärden om de vinner valet. På frågan om partiet vill ha en mildare attityd i detta val säger vice partiledare Henrik Vinge att man fortfarande vill satsa på hårdare tag kring invandring och kriminalitet.

– Men syftet är inte att vi vill ha ett hårt samhälle. Vi vill skydda mjuka värden, som människors trygghet, fortsätter han.