Barsebäcks ägare säger nej till nya reaktorplaner

Tyska Uniper, som äger kärnkraftverket i Barsebäck i Skåne, säger nej till bygget av två nya kokvattenreaktorer, rapporterar TT. Detta sedan företaget Nordic Baseload Power ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorerna.

Roger Strandahl, kommunikationsdirektör för Uniper Sverige, säger att företaget inte kommer att upplåta mark till det föreslagna bygget.

– Vi har inget med det här nya projektet att göra och vi har inget i övrigt att tillägga kring det bolaget eller dess ansökan, säger han till Dagens Industri.

Däremot öppnar företaget för dialog om eventuell ny kärnkraft med vad man kallar ”seriösa aktörer”.