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Kärnkraftverket i Barsebäck. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Kärnkraftsdebatten

Barsebäcks ägare säger nej till nya reaktorplaner

Av Anders Hovne
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Tyska Uniper, som äger kärnkraftverket i Barsebäck i Skåne, säger nej till bygget av två nya kokvattenreaktorer, rapporterar TT. Detta sedan företaget Nordic Baseload Power ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorerna.

Roger Strandahl, kommunikationsdirektör för Uniper Sverige, säger att företaget inte kommer att upplåta mark till det föreslagna bygget.

– Vi har inget med det här nya projektet att göra och vi har inget i övrigt att tillägga kring det bolaget eller dess ansökan, säger han till Dagens Industri.

Däremot öppnar företaget för dialog om eventuell ny kärnkraft med vad man kallar ”seriösa aktörer”.

Just nu upplåst för alla
KärnkraftsdebattenKontext
På kort tid har kärnkraftsdebatten gått från att handla om avveckling till utbyggnad – och med det har svenskarnas syn på saken svängt. Men löften om nya reaktorer har ännu inte infriats. Och kritiken mot ny kärnkraft består.
Enligt förslaget skulle en reaktor vara i drift i god tid före 2035
TT
Strandahl: Inga planer på att upplåta mark till externa aktörer
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