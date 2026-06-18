BBC rankar Sverige högt – hyllar blågula anfallsparet
Sverige placeras på tionde plats när BBC rankar alla lag i fotbolls-VM efter den första omgången. Därmed är blågult högst rankat i grupp F.
”Har två av Premier Leagues skarpaste anfallare och också ett mittfält med känsla för mål”, lyder motiveringen.
Norge slår sig in på en sjätteplats efter sin 4-1-seger mot Irak. Listan toppas av Frankrike före England och Argentina.
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