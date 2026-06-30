Bebisglädje för Gudmundsson timmar innan VM-matchen

Den svenske ytterbacken Gabriel Gudmundsson har blivit pappa. VM-spelarens partner Matilda Olsson skriver på Instagram att paret har blivit föräldrar.

”Välkommen älskade Charlie. Vi fortsätter att heja på pappa och längtar massor”, skriver hon.

Gudmundsson, som om bara några timmar ska spela VM-sextondelsfinal mot Frankrike, har tidigare meddelat att han missar födseln på grund av turneringen.