Nato ska köpa Saab-flyg – för fyra miljarder styck

Natos generalsekreterare Mark Rutte bekräftar vid dagens toppmöte i Ankara att försvarsalliansen kommer att inleda formella förhandlningar med Saab om att köpa upp till tio Global Eye-plan från det svenska försvarsbolaget.

Global Eye är ett spaningssystem som har utvecklats av Saab och som placeras på flygplan från det kanadensiska bolaget Bombardier.

På en pressträff i Ankara uppger Saabs vd och koncernchef Micael Johansson att priset för varje plan inte är klart än, eftersom det beror på vilka funktioner som de ska utrustas med. Johansson uppskattar emellertid att prislappen kommer att landa på 400–450 miljoner dollar per plan, motsvarande cirka 4 miljarder svenska kronor.

I ett pressmeddelande bekräftar Saab att bolaget kommer inleda formella förhandlingar om upphandling, support och underhåll med Natom, men att man i dagsläget inte har tecknat något kontrakt eller fått någon order.