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En nyfödd bebis i hemmet. (Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)
Läget i förlossningsvården

Bemanningskaos i Skåne – Hanna födde i sovrummet

Av Olivia W Demred
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Inför sommaren uppmanar Region Skåne gravida att vara beredda på att föda på ett annat sjukhus än planerat och att alltid ringa innan de åker in, eftersom bemanningen med barnmorskor är lägre under semestern. För Hanna Tholin slutade det med att hon bollades mellan förlossningarna i Malmö och Lund – och födde sitt barn hemma i sovrummet, rapporterar TV4 Nyheterna.

– Vad hade hänt om han inte skrek när han kom ut? Vad hade hänt om jag hade blivit dålig? Vi hade ju ingen kapacitet att hantera en situation som inte hade gått bra, säger hon.

Region Skåne vill inte ställa upp på en intervju, men skriver i ett mejl till TV4 att samtliga förlossningsavdelningar i regionen påverkas av semesterbemanningen.

Vid fyra tillfällen ska Malmö inte ha svarat när Hanna ringde
tv+text · www.tv4.se
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Aftonbladet
Förlossningen i Västervik stänger två veckor (12 juni)
www.vt.se
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