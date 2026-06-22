Bergqvist: Vi bör prata mer om ekonomiskt självförsvar

När Almedalsveckan nu drar i gång hoppas SEB:s seniore ekonom att diskussionen ska handla om produktivitet. Utan produktivitet stannar ekonomin, samtidigt som skattebasen krymper och vår förmåga att möta säkerhetspolitiska hot försvagas, skriver han i ett marknadsbrev.

”Produktivitet är i praktiken ekonomiskt självförsvar, men vi pratar på tok för lite om den och gör på tok för lite för att lyfta den”, skriver ekonomen.

Det handlar inte om att springa snabbare, utan smartare, tillägger Bergqvist, som anser att Sverige och EU nu måste agera snabbt.