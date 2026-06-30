SVT: Bergvall och Svensson får chansen mot Frankrike

Lucas Bergvall får chansen mot Frankrike i kväll, enligt SVT Sport.

Sverige gör två förändringar i startelvan i VM-sextondelen mot Frankrike, enligt uppgifter till SVT Sport.

Lucas Bergvall och Daniel Svensson får chansen, enligt kanalen.

Mittbacken Isak Hien ersätts av Victor Nilsson Lindelöf, som mot Japan spelade mittfältare. Det är den mittfältsplatsen som Bergvall, till vardags i brittiska Tottenham, nu uppges ta.

Svensson, som spelar i tyska Dortmund, ska spela högerback i stället för Alexander Bernhardsson, enligt kanalen.

Matchen startar klockan 23.00.