Bergvall uppges vilja byta lag från Tottenham
Den svenske landslagsmittfältaren Lucas Bergvall kan vara på väg bort från den brittiska storklubben Tottenham. Dagen efter Sveriges förlustmatch mot Nederländerna kommer The Athletic med uppgifter om att 20-åringen informerat klubbledningen om att han vill testa vingarna någon annanstans.
Bergvall, som hoppade in i den 56:e minuten mot Nederländerna, kom till Tottenham 2024 och har kontrakt till 2031.
bakgrund
Lucas Bergvall
Wikipedia (sv)
Lucas Erik Holger Bergvall, född 2 februari 2006 i Stockholm, är en svensk fotbollsspelare som spelar för Tottenham Hotspur i Premier League och det svenska landslaget.
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