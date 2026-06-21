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Lucas Bergvall. (LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Bergvall uppges vilja byta lag från Tottenham

Av Jacob Ruderstam
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Den svenske landslagsmittfältaren Lucas Bergvall kan vara på väg bort från den brittiska storklubben Tottenham. Dagen efter Sveriges förlustmatch mot Nederländerna kommer The Athletic med uppgifter om att 20-åringen informerat klubbledningen om att han vill testa vingarna någon annanstans.

Bergvall, som hoppade in i den 56:e minuten mot Nederländerna, kom till Tottenham 2024 och har kontrakt till 2031.

Lucas Bergvall uppges ha lockat intresse från både England och andra ligor i Europa
NY Times  · Ofta betalvägg
Bergvall har hoppat in i båda Sveriges VM-matcher
Aftonbladet
bakgrund
 
Lucas Bergvall
Wikipedia (sv)
Lucas Erik Holger Bergvall, född 2 februari 2006 i Stockholm, är en svensk fotbollsspelare som spelar för Tottenham Hotspur i Premier League och det svenska landslaget.
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Fotbolls-VMSveriges VM-resaFotbollLucas BergvallTottenham Hotspur FC