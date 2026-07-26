Berlins senat håller extramöte – flaggorna på halvstång

Berlins senat håller en extrainsatt sammankomst under eftermiddagen med anledning av terrorattacken mot Berlin Pride. Det rapporterar Berliner Morgenpost.

Berlins borgmästare Kai Wegner meddelar att flaggorna utanför stadshuset kommer att hissas på halvstång.

– Det här dådet var en attack mot hur vi lever tillsammans. Detta måste upphöra, och det måste sägas tydligt och otvetydigt, säger han.