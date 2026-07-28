Besked om ökade investeringar kan sänka Microsoft

På onsdag kväll släpper Microsoft sin kvartalsrapport. Efter att Alphabets aktiekurs fallit efter att de lämnade sin rapport förra veckan är marknaden nu på helspänn.

Det som fick Alphabet att falla var främst beskedet om att bolaget ska spendera ännu mer för att öppna nya datacenter.

När Microsoft presenterar sin kvartalsrapport kommer besked som ges i samma fråga att granskas noggrant, skriver CNBC. Marknaden vill inte se en krympande kassa och osäkra avkastningar.

– Om Microsoft meddelar höjda investeringsutgifter igen kommer det – att döma av reaktionen på Alphabet förra veckan – sannolikt att leda till säljtryck i aktien, säger Derrick Wood, analytiker på Cowen till CNBC.