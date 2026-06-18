Bilbrand nära Ölandsbron – stopp i midsommartrafiken
En personbil har börjat brinna nära Ölandsbron, och har orsakat stora köer i riktning mot Öland, rapporterar P4 Trafikredaktionen.
Olyckan inträffade på länsväg 137 mellan trafikplats Ölandsleden och Tallhagen.
Branden ska nu vara släckt och räddningsinsatsen avslutad.
Köerna är omfattande och går över hela Ölandsbron och in mot Kalmar centrum.
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