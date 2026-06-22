Bioarctic skriver miljardavtal med amerikansk jätte

Det svenska forskningsbolaget Bioarctic har ingått avtal om ett samarbete med den amerikanska läkemedelsjätten Eli Lilly, enligt ett pressmeddelande.

En av Lillys läkemedelskandidater ska ges till patienter via det svenska bolagets så kallade brain transporter-teknik. Bioarctic uppges få en initial betalning på 30 miljoner dollar, motsvarande 288 miljoner kronor. Därefter kan bolaget få ytterligare milstolpsbetalningar på upp till 770 miljoner dollar, knappt 7,4 miljarder kronor.

Dessutom får Bioarctic rätt till royalty på den globala försäljningen om produkten når marknaden.

Bioarctic är känt för att ha utvecklat Leqembi, en banbrytande bromsmedicin mot Alzheimers sjukdom.