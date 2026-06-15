Eds lämplighet som präst utreds efter anmälningar

Birgitta Ed under tacksägelsegudstjänsten Te Deum i Slottskyrkan den 13 juni 2026.

Birgitta Eds lämplighet som präst utreds efter Aftonbladets granskningar av hennes stiftelse, rapporterar Dagens Arena.

Ett tiotal anmälningar har kommit in till Strängnäs stift efter granskningen av Ed, som är gift med statsminister Ulf Kristersson.

– Anmälningarna står i relation till det som uppmärksammats i media och om det är förenligt med prästlöftena, säger stiftsjuristen Lotta Lind till tidningen.

Anmälningarna ska utredas av domkapitlet och kan resultera i en skriftlig erinran, tre års prövotid eller så kallad avkragning, att prästen fråntas rätten att utöva sitt yrke.