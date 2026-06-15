Eds lämplighet som präst utreds efter anmälningar
Birgitta Eds lämplighet som präst utreds efter Aftonbladets granskningar av hennes stiftelse, rapporterar Dagens Arena.
Ett tiotal anmälningar har kommit in till Strängnäs stift efter granskningen av Ed, som är gift med statsminister Ulf Kristersson.
– Anmälningarna står i relation till det som uppmärksammats i media och om det är förenligt med prästlöftena, säger stiftsjuristen Lotta Lind till tidningen.
Anmälningarna ska utredas av domkapitlet och kan resultera i en skriftlig erinran, tre års prövotid eller så kallad avkragning, att prästen fråntas rätten att utöva sitt yrke.
Granskningen av Fållöknastiftelsen — det gäller saken
- Volontärer arbetade gratis på statsministerhustrun Birgitta Eds retreatgård Fållökna, medan Ed själv fick arvode på 22 000 kronor i månaden.
- Flera volontärer hade höga positioner inom näringslivet. Två fick senare tunga statliga jobb, vilket väckte frågor om jävsregler och vänskapskorruption.
- Experter och oppositionen riktade skarp kritik mot upplägget, och flera juridiska experter menade att det kunde skada förtroendet för statsministern.
- En reporter kunde utan bakgrundskontroll bli volontär och vistas nära statsministerparet, vilket ledde till hård kritik mot säkerhetsrutinerna kring Ulf Kristersson.
- Ulf Kristersson har uppgett att han inte är involverad i stiftelsen, men har hjälpt till på gården.
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