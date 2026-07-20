ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Skylt vid Östra sjukhuset i Göteborg, dit kvinnan fördes i förlossningens slutskede. (Björn Larsson Rosvall/TT)
Läget i förlossningsvården

”Birth center” Ivo-anmäls – barn dog under förlossning

Av Matilda Glaser
Publicerad:

Sveriges första barnmorskeledda ”birth center” BB Gårda i Göteborg Ivo-anmäls efter att ett barn dött under förlossningen, rapporterar Göteborgs-Posten. Den födande kvinnan skickades vidare till Östra sjukhuset i slutet av förlossningen och ett urakut kejsarsnitt genomfördes men barnet överlevde inte.

Östra sjukhusets obstetrikenhet, som gjort anmälan, anser att BB Gårda inte följt riktlinjer och evidens och beskriver bristerna som ”mycket allvarliga”.

– Det är ett jättetragiskt dödsfall som har skett och jag är jättetacksam för att Ivo utreder det här, det är det enda jag kan svara, säger Cita Lundin, barnmorska, delägare och vd för företaget som driver BB Gårda, till GP.

Efter tidigare Ivo-kritik har BB Gårda nu slutat ta emot förstföderskor
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Läs mer

BB Gårda vänder sig till ”högfriska födande” – får betala cirka 50 000 för sin förlossning (30 november 2023)
www.vardfokus.se
Nytt barnmorskelett BB får ris av läkare (1 december 2023)
lakartidningen.se
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Läget i förlossningsvårdenGöteborgVästra Götalands länIvo, Inspektionen för vård och omsorgVård & omsorg