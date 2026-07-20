”Birth center” Ivo-anmäls – barn dog under förlossning

Skylt vid Östra sjukhuset i Göteborg, dit kvinnan fördes i förlossningens slutskede.

Sveriges första barnmorskeledda ”birth center” BB Gårda i Göteborg Ivo-anmäls efter att ett barn dött under förlossningen, rapporterar Göteborgs-Posten. Den födande kvinnan skickades vidare till Östra sjukhuset i slutet av förlossningen och ett urakut kejsarsnitt genomfördes men barnet överlevde inte.

Östra sjukhusets obstetrikenhet, som gjort anmälan, anser att BB Gårda inte följt riktlinjer och evidens och beskriver bristerna som ”mycket allvarliga”.

– Det är ett jättetragiskt dödsfall som har skett och jag är jättetacksam för att Ivo utreder det här, det är det enda jag kan svara, säger Cita Lundin, barnmorska, delägare och vd för företaget som driver BB Gårda, till GP.