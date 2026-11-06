Björcks med första poängen – hjälpte Jets vinna
Den svenske ishockeytalangen Viggo Björck gjorde i natt sitt första poäng i den nordamerikanska hockeyligan NHL när hans Winnipeg Jets besegrade Vancouver Canucks med 6–2.
18-åringen spelade fram sin lagkamrat Mark Scheifele som satte 5–1 i den andra perioden.
Vancouver-svenskarna Jonathan Lekkerimäki och Liam Öhgren gjorde också poäng i matchen.
Nattens NHL-resultat
Golden Knights 2–1 Red Wings
Mammoth 4–5 Canadiens (efter förlängning)
Blues 4–5 Devils (efter förlängning)
Bruins 6–2 Penguins
Hurricanes 5–3 Islanders
Stars 1–2 Blue Jackets (efrer straffar)
Canucks 2–6 Jets
Blackhawks 1–4 Lightning
Flyers 2–3 Rangers
Ducks 5–4 Oilers