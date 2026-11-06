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Den svenske ishockeytalangen Viggo Björck gjorde i natt sitt första poäng i den nordamerikanska hockeyligan NHL när hans Winnipeg Jets besegrade Vancouver Canucks med 6–2.

18-åringen spelade fram sin lagkamrat Mark Scheifele som satte 5–1 i den andra perioden.

Vancouver-svenskarna Jonathan Lekkerimäki och Liam Öhgren gjorde också poäng i matchen.